Pensionato muore schiacciato dal trattorino mentre taglia l’erba. L’allarme lanciato dalla moglie, preoccupata perché non sentiva più il rumore del mezzo agricolo.

Pensionato muore schiacciato dal trattorino mentre taglia l’erba

A un certo punto la moglie ha cominciato a preoccuparsi: il marito era fuori che stava tagliando l’erba con un trattorino, ma da un po’ il rumore del mezzo agricolo era cessato. Così ha deciso di andare a vedere, e purtroppo ha trovato il marito schiacciato sotto il rollbar dello stesso trattore.

E’ morto così nella giornata di ieri, sabato 6 aprile, un pensionato di 77 anni residente nell’Alessandrino. L’incidente è accaduto a Calasco, non lontano da Tortona.

L’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine

La moglie dell’uomo ha subito dato l’allarme, ma gli operatori sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al macapitato. Come poi è stato ricostruito dai vigili del fuoco di Tortona, il 77enne era alla guida del trattorino: si tratta di un fuoristrada a 4 ruote motrici dal peso di circa quattro quintali. Tagliando l’erba, si era spinto in una zona di terreno troppo incilunata, e alla fine il trattorino si è ribaltato.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

