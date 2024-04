Prova a rapinare un bar ma si trova davanti un luogotenente dei carabinieri. Un 54enne è stato arrestato dal militare fuori servizio.

Tenta di impossessarsi di una somma di denaro in un bar, ma non si accorge che in zona c’è un luogotenente di carabinieri, senza divisa perché fuori servizio. E alla fine viene arrestato. Il fatto è accaduto in via Gaudenzio Ferraris a Vercelli.

Come riporta Prima Vercelli, il protagonista è stato un 54enne proveniente da Pavia che, approfittando di una distrazione della barista, ha tentato di impossessarsi della somma di 180 euro contenuta nella cassa. La mossa, però, non sfuggiva alla vista del luogotenente Gianluca Masella (nella foto). Quest’ultimo, pur libero dal servizio, è intervenuto sventando il furto.

Ne nasce una colluttazione

Vistosi scoperto, il presunto responsabile del reato ingaggiava una colluttazione con il luogotenente. Per fortuna, nell’immediato sopraggiungeva una pattuglia della stazione carabinieri di Vercelli e di un’altra del nucleo radiomobile riportava subito la situazione alla calma.

Il 54enne veniva dichiarato in arresto in quanto ritenuto gravemente indiziato dei reati di rapina, porto ingiustificato di strumenti da scasso e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il luogotenente aveva riportato una prognosi di cinque giorni.

Condannato a due anni e tre mesi

Sottoposto a processo, il soggetto è stato ritenuto responsabile dei reati contestati e condannato alla pena di 2 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione, nonché alla multa di 500 euro.

