Crolla un’arcata del ponte di Quinto: per fortuna era chiuso al traffico

È crollata l’arcata lesionata del ponte sul torrente Cervo, tra Quinto Vercellese e Oldenico, lungo la provinciale 594. A comunicare il nuovo cedimento nella serata di ieri, di giovedì 12 novembre è stato il presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino, tramite un post sulla pagina social. Il distacco dell’arcata era stato previsto dai tecnici sulla base dei dati raccolti attraverso i sensori installati sulla struttura.

Le immagini del crollo danno la misura della gravità della situazione e confermano quanto sia stata determinante la decisione di interrompere tempestivamente la circolazione. Il ponte era infatti chiuso al traffico già dal 20 ottobre, quando era stata riscontrata una lesione. Se il collegamento fosse rimasto aperto, il progressivo deterioramento della struttura avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche per gli automobilisti.

Gilardino: «Abbiamo messo al primo posto la sicurezza delle persone»

Il presidente della Provincia ha spiegato attraverso un intervento sui social che il cedimento era atteso. «Come previsto, a seguito dei dati rilevati di continuo dai sensori posizionati nell’arco del ponte, l’arcata lesionata si è staccata. Si precisa che quanto successo non influisce sui lavori intrapresi». Il crollo non modifica quindi, secondo quanto riferito da Gilardino, il percorso già avviato per affrontare l’emergenza.

«I nostri tecnici monitorano la situazione e domani (oggi, venerdì 13 novembre, ndr) si procederà alla rimozione dei detriti dall’alveo. Siamo intervenuti immediatamente alla prima segnalazione – prosegue il presidente –. Seppur consapevoli che la chiusura avrebbe portato disagi, abbiamo deciso di mettere al primo posto la sicurezza e l’incolumità delle persone».

Dal primo cedimento al crollo dell’arcata

Le condizioni del ponte sul Cervo erano progressivamente peggiorate nelle settimane successive alla chiusura. Un primo crollo aveva già interessato una porzione della volta nella notte tra sabato 7 e domenica 8 novembre, come raccontato nei giorni scorsi da Notizia Oggi. Ora il distacco dell’arcata segna un ulteriore aggravamento delle condizioni del manufatto.

Tra le ipotesi avanzate nei giorni scorsi dal presidente Gilardino sulle origini della lesione c’era quella del passaggio di un mezzo particolarmente pesante. Un’eventualità suggerita dalle caratteristiche del danno, che aveva interessato la volta del ponte e non i piloni di sostegno. Il transito di un carico eccezionale resta comunque un’ipotesi da verificare attraverso gli accertamenti tecnici.

Dal governo 3,7 milioni per ripristinare il collegamento

Intanto prosegue il lavoro della Provincia per individuare una soluzione che permetta di ripristinare il collegamento stradale. Nei giorni scorsi Gilardino aveva annunciato lo stanziamento da parte del governo di 3,7 milioni di euro destinati al ponte sul Cervo. Risorse importanti per affrontare un’emergenza che sta creando notevoli difficoltà alla viabilità di una vasta porzione del territorio vercellese.

La provinciale 594 rappresenta infatti un collegamento fondamentale per chi si sposta tra Vercelli, Gattinara e la bassa Valsesia. Da settimane gli automobilisti sono costretti a percorrere itinerari alternativi, con inevitabili ripercussioni sui tempi di viaggio. Il ripristino di un collegamento sicuro con Vercelli resta la priorità, mentre il crollo dell’arcata rende ancora più evidente la necessità degli interventi programmati.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati