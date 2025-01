Rapinarono un’anziana a Borgomanero: in tre vanno a processo. Gli imputati sono tre uomini originari del Perù sulla trentina, fermati dopo un inseguimento da film.

Rapinarono un’anziana a Borgomanero: in tre vanno a processo

Tre uomini originari del Perù sulla trentina sono a processo a Novara per una rapina messa a segno ai danni di una pensionata nell’estate dello scorso anno a Borgomanero.

Stando alla ricostruzione, quel pomeriggio i tre avevano avvicinato una 64enne del posto mentre era intenta a depositare i sacchetti della spesa appena fatta nel baule della sua macchina. Il trio sudamericano aveva aperto la portiere dell’auto e arraffato la borsetta della donna che era stata appoggiata sul sedile.

Fuga e inseguimento

Poi i peruviani, recuperata la loro vettura, si erano dati alla fuga. Ma grazie alle immagini delle riprese delle telecamere di videosorveglianza, al racconto della malcapitata e alla targa risultata già segnalata della macchina utilizzata, i tre, dopo un inseguimento per le vie di Borgomanero e dintorni, erano stati bloccati e tratti in arresto dai militari dell’Arma.

L’arresto ad Arona e il giudizio in tribunale

Più precisamente le manette si erano strette attorno ai loro polsi ad Arona, dove la banda in fuga aveva trovato la strada sbarrata dall’ex passaggio a livello, ormai chiuso definitivamente. L’epilogo della vicenda, in quella via senza uscita, era stato ripreso in un video, poi diventato virale sui social. Ora, a distanza di sei mesi dalla rapina, i tre sono a giudizio e rischiano la condanna. In aula ha testimoniato la vittima.

