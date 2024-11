Rimorchio in fiamme, il conducente riesce a sganciare la motrice. Colonna di fumo in autostrada visibile a chilometri di distanza.

Rimorchio in fiamme, il conducente riesce a sganciare la motrice

Va a fuoco il rimorchio di un camion lungo l’autostrada A5 Torino-Aosta: è accaduto l’altro giorno all’altezza di San Giorgio Canavese, quando una colonna di fumo si è alzata dalla carreggiata, rendendosi visibile a chilometri di distanza.

Per fortuna il conducente è riuscito a sganciare la motrice, salvandola e mettendosi in salvo.

LEGGI ANCHE: Mucche morte carbonizzate sul tir in fiamme sull’autostrada

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti la sottosezione di polizia stradale di Settimo Torinese, per governare il traffico e i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook