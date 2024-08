Rischio esplosione dopo un incidente stradale. Subito messi in sicurezza i passeggeri e il veicolo, che trasportava una bombola del gas.

Rischio esplosione dopo un incidente stradale

Attimi di paura dopo un incidente stradale a Tronzano, in provincia di Vercelli, vicino a Santhià. E’ accaduto nei giorni scorsi. Un van adibito a camper con due persone a bordo è uscito di strada, per cause ancora ignote.

Questo però era dotato di una bombola di Gpl, la quale ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza, ed evitare un danno ancora maggiore.

Incidente autonomo

Il tutto è avvenuto nel giro di pochi minuti, verso l’ora di pranzo, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco della vicina Santhià. Il van stava procedendo sulla SP11, quando, nei pressi dell’intersezione con via Mazzini, sarebbe uscito di strada.

All’arrivo dei soccorsi, come riportano i colleghi di Prima Vercelli, le due persone coinvolte erano già uscite dal veicolo, e sono state subito prese in cura dal personale sanitario del comune di Alice Castello.

L’intervento dei vigili

L’intervento dei vigili, oltre a mettere in sicurezza il veicolo e permettere la normale circolazione delle auto, ha garantito la rimozione sicura della bombola di Gpl, per evitare che l’incidente diventasse un vero e proprio disastro.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti anche i carabinieri di Santhià.

