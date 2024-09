Risonanza magnetica di sera e al sabato: boom di prenotazioni a Vercelli. L’esperimento funziona, l’Asl ha previsto altre date aggiuntive.

Risonanza magnetica di sera e al sabato: boom di prenotazioni a Vercelli

Sono state tante le richieste per le sessioni sperimentali serale e nel weekend della risonanza magnetica: un progetto che ha preso il via in questi giorni con l’obiettivo di ridurre le liste di attesa. Ma c’è ancora la possibilità di prenotarsi tramite il centro unico prenotazioni (Cup).

Queste le date extra previste per dare la possibilità ad altre persone di effetuare l’esame: venerdì 13 settembre in orario 15.30-23 e venerdì 27 settembre sempre in orario 15.30-23.

Come prenotare

L’Asl di Vercelli fa parte del sistema regionale di prenotazione: per ottenere una visita o un’altra prestazione specialistica o diagnostica è necessaria la richiesta del medico del servizio sanitario nazionale. Per tutte le prenotazioni è necessario essere in possesso di tessera sanitaria e di impegnativa non scaduta (validità 180 giorni dalla data di emissione).

Le prestazioni sanitarie relative a primi accessi e prestazioni diagnostico strumentali si prenotano: telefonicamente al Cup unico regionale al numero verde 800-000500 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 da lunedì a domenica, online sul portale Salute Piemonte, attraverso l’app Cup Piemonte scaricabile da Google Play Store (per i dispositivi Android) e da Apple Store (per i dispositivi iOS). Oppure di persona nei Cup dell’Asl (per gli orari clicca QUI) e presso le farmacie convenzionate aderenti al servizio.

