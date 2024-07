Schianto auto-moto: muore un 27enne, gravissimo l’amico in sella con lui. Aperta una raccolta fondi per aiutare le due famiglie.

Un ragazzo di 27 anni che ha perso la vita e l’amico gravissimo al Cto. E’ il tragico bilancio di un incidente avvenuto l’altro giorno a Nole, nel Canavese.

Come riportano i colleghi di Prima il Canavese, dai primi accertamenti della polizia locale sembra che l’autovettura abbia centrato in pieno la moto che procedeva in senso opposto. I due uomini in sella alla due ruote sono stati sbalzati a terra: uno è finito in un piccolo canale che costeggia la strada, mentre l’altro è andato a impattare violentemente contro una recinzione.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi. Purtroppo per uno dei due ragazzi in sella alla moto non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo, mentre l’altro è stato trasportato in gravi condizioni con elisoccorso presso l’ospedale Cto di Torino. Illeso il conducente dell’auto.

La persona deceduta è Alessio Biscuola, classe 1997 e residente a Pessinetto.

La raccolta fondi

A seguito di ciò, il fratello di Alessio, Fabrizio Biscuola, ha aperto una raccolta fondi per onorare la sua memoria e supportare la famiglia in questo momento difficile.

Ma anche la mamma di un’amica di Alessio ha avviato una raccolta fondi, e in una lettera aperta indirizzata anche al Comune di Lanzo «Ho aperto una raccolta fondi e Fabrizio, malgrado il bisogno economico per affrontare le spese funerarie e legali, ha deciso di dividere il ricavato con la sorella di Alessandro, il suo migliore amico, anch’esso vittima di questo drammatico incidente. Alessandro è ancora in gravissime condizioni al Cto ed anche la sua situazione familiare è molto triste, infatti ha perso entrambi i genitori ed può contare solo su una sorella di poco maggiore».

Chiunque desideri fare una donazione può farlo tramite bonifico bancario. L’Iban per le donazioni è intestato a Biscuola Fabrizio. IBAN: IT60Y3608105138228669028680

