Schianto davanti al casello di Carisio: una persona imprigionata nell’abitacolo. LE FOTO

Schianto davanti al casello di Carisio: una persona imprigionata nell’abitacolo

Incidente nella mattinata di Pasquetta all’imbocco del casello di Carisio per l’autostrada A4 Torino-Milano. E’ accaduto poco prima di mezzogiorno, quando una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e una del distaccamento volontario di Santhià sono intervenuti lungo la strada provinciale 3 nel comune di Carisio, appunto all’altezza dell’imbocco dell’autostrada.

Si trattava di uno scontro tra due vetture: probabilmente una stava manovrando per entrare o uscire dal casello ed è stata centrata dall’altra in movimento sulla provinciale.

Un uomo ferito nell’auto

L’occupante di uno dei due veicoli era rimasto prigioniero nelle lamiere dell’abitacolo, ed è quindi stato estricato dai vigili del fuoco grazie a tecniche di primo soccorso sanitario (Tpss) in collaborazione con gli operatori sanitari di Santhià. Dopo di che è stato affidato alle loro cure: non sembrava in condizioni particolarmente preoccupanti.

Presenti sul posto anche gli agenti della polizia stradale, la Croce blu di Biella con una ambulanza e personale della viabilità Autostrada. La persona ferita è stata accompagnata al pronto soccorso.

