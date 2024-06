Schianto tra auto e camion lungo l’autostrada A4. Intervento dei vigili del fuoco, per fortuna nessun ferito.

Incidente lungo l’autostrada Torino-Milano nel pomeriggio di oggi, martedì 18 giugno. Erano circa le 16.50 quando si è verificato un incidente stradale sulla A4 all’altezza del chilometro 54, svincolo per Carisio, in direzione del capoluogo lombardo Si sono scontrati una vettura e un mezzo pesante.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto si sono subito recati i soccorsi: operatori del 118, la polizia stradale, personale autostradale e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Santhià, che ha provveduto alla messa in sicurezza della vettura.

