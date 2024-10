Scivola sulla strada bagnata e sbatte contro il guard rail: muore motociclista 28enne. Tanti messaggi di ricordo e di cordoglio sui social.

Scivola sulla strada bagnata e sbatte contro il guard rail: muore motociclista 28enne

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri, domenica 27 ottobre, sulla strada regionale 23 nella zona di Pinerolo. Alessandro Setino, un 28enne residente nella cittadina del Torinese, ha perso la vita in seguito a uno schianto con la sua motocicletta lungo la circonvallazione. Lo riportano i colleghi di Prima Torino.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo della sua Yamaha autonomamente, probabilmente a causa delle avverse condizioni atmosferiche. La caduta infatti sembra essere stata dal fondo stradale reso viscido dalla pioggia. La motocicletta è rimasta sull’asfalto, mentre il 28enne è andato a sbattere contro il guardrail.

LEGGI ANCHE: Con l’auto finisce nel fiume: morta una giovane di 24 anni

Inutili i soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorsi, ma per Alessandro Setino non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Pinerolo hanno avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare ulteriori eventuali fattori che potrebbero aver influito sul tragico epilogo.

Tanti messaggi di cordoglio

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social da parte di quanti lo conoscevano. «Caro amico mio… Non so che dire in questo momento. Abbiamo passato dei bellissimi momenti insieme in questi ultimi anni. Sono ancora incredulo e mi riesce difficile accettare che tu non ci sia più. Sei riuscito a lasciarmi un vuoto indescrivibile che sarà difficile da digerire. è come dicevi sempre anche tu miao. Ciao Ale».

«Non ci sono parole.. Ciao Ale…» «Ho appreso adesso la notizia.. non ci posso credere.. ciao Ale che la terra ti sia lieve…»

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook