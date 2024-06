Sfonda con l’auto il passaggio a livello e resta bloccata sui binari. Si è dovuto far fermare il treno: momenti di paura nel Vercellese per una donna di 51 anni.

Sfonda con l’auto il passaggio a livello e resta bloccata sui binari

Tragedia sfiorata l’altra sera a un passaggio a livello lungo la ferrovia che transita da Santhià: un incidente nel quale è rimasta coinvolta una donna di Cigliano. Protagonista dell’episodio una donna di 51 anni che ha sfondato il passaggio a livello che si trova lungo la strada provinciale 3.

Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, la signora era alla guida di una Fiat Panda quando, forse per una distrazione, non si è accorta che le sbarre erano abbassate e le ha centrate con la propria vettura, sfondandole e andandosi a bloccare proprio sui binari. E’ rimasto coinvolto nel sinistro anche un altro mezzo.

Fatto fermare il treno in arrivo

Per fortuna c’è stato il tempo di far fermare il treno che era in arrivo: altrimenti la situazione poteva evolversi in modo ben peggiore, anche per il treno stesso.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che ha permesso di mettere in sicurezza il mezzo coinvolto. La donna è stata subito trasportata all’ospedale ad Alessandria in codice giallo.

Foto d’archivio

