Si schianta contro un muro e vola fuori dal parabrezza: morto sul colpo 55enne. Nessun segno di frenata, la vettura è scivolata sull’erba bagnata.

Si schianta contro un muro e vola fuori dal parabrezza: morto sul colpo 55enne

La sua vettura si è schiantata contro il muro di un’azienda e lui è stato scaraventato fuori dall’abitacolo della macchina. Mario Lento, artigiano edile, avrebbe compiuto 56 anni a fine mese. Ma l’altra sera mentre viaggiava, viaggiava sulla provinciale 6 di Orbassano, ha perso la vita in un terribile incidente. E’ morto sul colpo, inutili i soccorsi. Nessun altra vettura risulta coinvolta.

Come riportano i colleghi di Prima Torino, l’uomo viaggiava da solo sulla provinciale 6 a Orbassano. Ma all’altezza di una ampia curva la sua Mini Cooper, che andava in direzione di Beinasco-Torino, è uscita di strada, ha percorso a tutta velocità un tratto di prato e si è schiantata contro il muro che circonda l’azienda Green Keeper Subalpina, in parte abbattendolo. Il 55enne alla guida, residente nella cittadina del Torinese, è morto sul colpo, sbalzato fuori dall’abitacolo dopo il terribile urto. Il suo corpo è finito nel campo lungo la circonvallazione.

LEGGI ANCHE: Schianto auto-moto lungo la strada 299: centauro in codice rosso. VIDEO

Inutile l’intervento dei soccorritori

Ai soccorritori si è oresentata una scena terribile, con la vettura completamente distrutta nell’impatto. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 arrivati insieme ai vigili del fuoco dei distaccamenti di Torino Lingotto e ai volontari di Rivalta di Torino.

Non sono stati rilevati segni di frenata sull’asfalto: la vettura è uscita di strada per poi scivolare sull’erba bagnata e impattare contro l’ostacolo. Si suppone che all’origine dell’incidente ci sia l’alta velocità, forse aggiunta a un colpo di sonno o un malore del conducente.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook