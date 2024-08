Si sente male mentre va in ospedale, soccorso e trasportato alle Molinette. Problemi di salute per un 61enne del Vercellese: gli è stato praticato il massaggio cardiaco.

Un primo malore mentre era nella sua abitazione, poi la situazione si aggrava mentre la sua compagna lo sta pertando al pronto soccorso, ed è costretto a chiedere l’aiuto del 118. Seri problemi di salute per un 61enne residente a Saluggia, nella pianura vercellese.

E’ accaduto nella mattinata di ieri, domenica 25 agosto. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso. Come accennato, il 61enne ha accusato un malore mentre si trovava nella sua abitazione, in frazione Sant’Antonino di Saluggia, con la sua compagna. La donna, vista la situazione, ha deciso di portare l’uomo in ospedale a Chivasso.

Percorsi pochissimi chilometri, mentre i due si trovavano in auto a Saluggia, l’uomo ha iniziato di nuovo a stare male così la compagna ha accostato e ha chiamato subito i soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto è giunta l’ambulanza di Livorno Ferraris, l’elisoccorso e tre pattuglie dei carabinieri di Livorno Ferraris. All’uomo è stato praticato il massaggio cardiaco ed è stato elitrasportato all’ospedale Molinette di Torino per una verifica più approfondita delle sue condizioni.

