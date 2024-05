Sindaca del Biellese coinvolta in un incidente con due donne ferite. Una delle due auto ha finito la sua corsa contro un palo della luce, pericolante dopo l’impatto.

Sindaca del Biellese coinvolta in un incidente con due donne ferite

Un incidente con due donne che hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere ha coinvolto anche la sindaca di Netro (centro del Biellese) Tiziana Pasquale. L’incidente è avvenuto l’altro giorno a Muzzano, forse per una mancata precedenza.

Come riportano i colleghi di Prima Biella, sembra che la vettura condotta dall’amministratrice si sia scontrata con un’altra auto alla cui guida vi era una giovane residente in provincia di Vercelli, 23 anni. Accanto a lei un’amica o una parente, di circa 27 anni, anche lei vercellese.

L’intervento del 118 e dei vigili del fuoco

Entrambe le donne che viaggiavano sulla seconda vettura sono rimaste ferite. Sul posto personale del 118 che le ha poi trasportate in ospedale per accertamenti. Illesa invece la sindaca di Netro.

Sarebbe stata la stessa sindaca a dare l’allarme e a richiedere anche un successivo intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di un palo della luce pericolante dopo che una delle due auto vi è finita contro. Il palo è stato poi messo in sicurezza e disattivato.

Sul posto anche i carabinieri che dovranno definire la dinamica dell’incidente.

