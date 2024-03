Stava andando a lavorare il 28enne di Curino morto in auto. Celebrato oggi il funerale di Michael Giardina, tanti messaggi e ricordi sui social.

Stava andando a lavorare il 28enne di Curino morto in auto

E’ stato celebrato oggi, venerdì 8 marzo, il funerale di Michael Giardina, il 28enne che ha perso la vita in un incidente mercoledì mattina a Brusnengo. Avrebbe compiuto 29 anni il prossimo 22 marzo. Lascia i familiari e lascia una bambina di nove anni, avuta dalla compagna. E lascia tanti ricordi tra gli amici, che hanno affidato ai social numerosi messaggi di cordoglio. Originario di Cossato, viveva a Curino.

Mercoledì mattina stava recandosi al lavoro in un’azienda di Cossato. Era al volante della sua Fiat Panda, ed è andato a scontrarsi con un palo della luce elettrica. Non sono state coinvolte altre vetture e non sono state trovate tracce di frenata. Una tragedia che non ha spiegazione, salvo pensare a un colpo di sonno o a un malore che ha colpito il giovane.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Biella e Cossato, oltre all’ambulanza medicalizzata.

Nulla da fare per lui

Il decesso sarebbe arrivato pressoché all’istante. Quando sono intervenuti i medici del servizio del 118 e i carabinieri, per il giovane uomo non c’era più nulla da fare. Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo dall’abitacolo del mezzo, devastato dall’impatto.

Tanti ricordi affidati ai social

Sui social sono apparsi quasi subito ricordi e messaggi di cordoglio. «Riposa in pace e fai buon viaggio troppo giovane, ciao Maik un abbraccio ovunque tu sia, un giorno ci faremo ancora una birra insieme», scrive un amico. I due si conoscevano sin da bambini, erano cresciuti insieme ed erano rimasti in contatto. «Assolutamente non ci voglio credere. Non lo accetto Buon viaggio dolce Michael», scrive invece un’amica.

E il pensiero è andato anche alla famiglia: «Condoglianze alla famiglia e soprattutto a sua figlia che non avrà più il suo papà», scrive una donna che conosceva il giovane papà. Gli amici lo descrivono come un ragazzo solare a cui piaceva stare in compagnia, una persona che si faceva voler bene.