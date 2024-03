Terribile impatto tra due camion in autostrada, muore un uomo di 54 anni. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’autovettura.

Terribile impatto tra due camion in autostrada, muore un uomo di 54 anni

Schianto tra due “bestioni” della strada, e uno dei due conducenti perde la vita. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 21 marzo, lungo l’autostrada A6 Torino-Savona all’altezza del territorio di Carmagnola.

Uno dei due veicoli ha tamponato l’altro per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Un impatto molto violento, tant’è che il secondo camion ha avuto l’abitacolo distrutto. In questo incidente è rimasta coinvolta anche una vettura che seguiva i due camion: per fortuna l’autista è rimasto pressoché illeso.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto si sono recati per il soccorso i vigili del fuoco di Carmagnola, operatori del 118 con un elicottero e pattuglie della polizia stradale di Mondovì. Purtroppo per il conducente del secondo camion non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati nel violento impatto.

Si tratta di un uomo di 54 anni che viveva a Marene. Per permettere i soccorsi e lo sgombero dei veicoli coinvolti, l’autostrada è rimasta chiusa per almeno mezz’ora. Il che ha comportato pesanti disagi al traffico.