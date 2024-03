Trascinata per cento metri dal treno in corsa: muore a 28 anni. La giovane stava camminando fuori dal marciapiede e non si è accorta dell’arrivo del convoglio.

Trascinata per cento metri dal treno in corsa: muore a 28 anni

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane donna era scesa dal marciapiede e stava camminando sulla massicciata, tra due binari. Forse per attraversare evitando di utilizzare il sottopassaggio. Non si è però accorta che stava arrivando un treno in velocità, che l’ha colpita di striscio trascinandola in avanti per un centinaio di metri. E’ morta pressoché sul colpo.

La tragedia è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 2 marzo, nella stazione di Novi Ligure, lungo la linea Torino-Genova. La vittima aveva appena 28 anni.

LEGGI ANCHE: Travolto dal treno mentre attraversa i binari: muore a soli 17 anni

Inutili i soccorsi

La giovane è stata colpita da un treno in corsa, un Intercity Notte che non doveva fermarsi a Novi, per cui stava procedendo a valocità moderata, ma non così bassa come quando sono prossimi a fermarsi.

Sul posto sono arrivati poco dopo i soccorsi con la polizia ferroviaria. Per la 28enne non c’è però stato nulla da fare. Quando è stata raggiunta dagli operatori del 118 era già priva di vita.

Foto d’archivio