Travolto dal treno mentre attraversa i binari: muore a soli 17 anni. Il giovane stava viaggiando per raggiungere la scuola. Nulla da fare per lui.

Un ragazzo di soli 17 anni è stato travolto da un treno della tratta Torino-Genova. E’ accaduto nella prima mattinata di ieri a Felizzano, centro in provincia di Alessandria. Come riporta Prima Alessandria, il giovane purtroppo avrebbe incautamente ignorato il divieto di attraversare i binari. E anziché usare il sottopasso è passato sulla linea ferrata.

A quel punto purtroppo è avvenuto l’impatto violentissimo contro il convoglio proveniente dal capoluogo piemontese. Il ragazzo è morto sul colpo. Sul luogo della tragedia, oltre ai sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, sono intervenuti tempestivamente Polfer e polizia scientifica.

Un testimone: non è la prima volta

Secondo una testimonianza raccolta da Il Piccolo, pare che non fosse la prima volta che il giovane attraversava i binari. «La vicinanza con la stazione – riferisce un pendolare – lo induceva ad arrivare sempre all’ultimo. E ad attraversare spesso i binari. Mi ricordo bene: lo rimproverai non più tardi di giovedì. Mi spiace molto, era una tragedia evitabile».

Chi era la vittima

Stando a quanto trapelato, il ragazzo era arrivato pochi mesi fa ad Alessandria, come minore straniero non accompagnato. Attraverso la questura ed era stato destinatario di un progetto formativo specifico grazie ai servizi sociali. Dopo una breve permanenza nella comunità per minori, proprio di Felizzano, era stato affidato a una famiglia.

