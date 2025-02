Travolge un uomo e lo abbandona mentre sta morendo. Pirata della strada rintracciato: aveva raccolto i pezzi del furgone dimenticandone uno.

Travolge un uomo e lo abbandona mentre sta morendo

Era la sera di lunedì, all’inizio di questa settimana. Un uomo di 50 anni, ospite di una comunità prischiatrica, stava tornando a piedi nell’istituto per poter consumare la cena. Alla comunità gli educatori lo aspettano, ma lui non arriva: provano a contattarlo, ma non c’è verso. Allora danno l’allarme.

Partono le ricerche, ma inizialmente senza esito. Solo nella mattinata successiva il corpo senza vita dell’uomo viene trovato senza vita, riverso a lato strada. E non c’è dubbio che sia morto a seguito di un investimento. E’ accaduto a Pralormo, nel Torinese.

Lui moriva e l’investitore scappa

All’inizio si pensa che chi ha investito il 50enne non se ne sia nemmeno accorto e abbia tirato diritto. Dalle indagini viene fuori una realtà anche peggiore: i carabinieri notano infatti nelle vicinanze del corpo lo specchietto staccato di un furgone. Iniziano le ricerche e alla fine si scopre che l’uomo che era alla guida del furgone si era fermato dopo l’investimento: ma invece di soccorrere il pedone, si era preoccupato di raccogliere alcuni frammenti del paraurti per evitare di essere identificato. E poi se n’era andato, lasciando l’investito morente (o già morto) a lato strada.

Ma si è dimenticato dello specchietto. In garage i carabinieri hanno trovato il furgone ancora ammaccato e i frammenti di carrozzeria che erano stati raccolti. Il conducente, anche lui 50enne, è stato denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Foto d’archivio

