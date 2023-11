Treno investe tori sui binari, sospesa la circolazione ferroviaria. Allertato il Corpo forestale per le operazioni di rimozione delle carcasse.

Treno investe tori sui binari, sospesa la circolazione ferroviaria

Giornata da dimenticare per gli utenti della linea ferroviaria Aosta-Ivrea. In mattinata si sono avuti ritardi a seguito di un inconveniente tecnico tra Chivasso e Aosta. Ma il fatto più curioso è quello avvenuto nel pomeriggio: come riporta Aosta Sera, la circolazione si è nuovamente interrotta quando mancava poco alle 17. Il treno partito dalla stazione del capoluogo alle 16.45, appena fuori dalla città, ha infatti investito dei tori che si trovavano sui binari.

Nessun ferito tra i passeggeri

Sul convoglio ferroviario non si registrano feriti, anche se non è mancata la paura tra i passeggeri. Sul posto sono presenti il 118, i vigili del fuoco, la polizia locale ed è stato allertato il Corpo forestale (per le operazioni di rimozione delle carcasse). I tecnici di Reti ferroviarie italiane hanno lavorato a lungo per liberare la linea e fare in modo che potesse riprendere il traffico ferroviario.