Trovato senza vita un medico scomparso da casa in Ossola. L’uomo aveva 73 anni, era anche stato consigliere comunale.

Trovato senza vita un medico scomparso da casa in Ossola

Era scomparso da casa la sera di martedì 4 giugno. I familiari non lo hanno trovato e hanno lanciato l’allarme. Purtroppo le ricerche si sono concluse nel peggiore dei modi: il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato nel fiume.

Dramma nei giorni scorsi in Ossola, che piange la scomparsa di Gualtiero Savio, 73 anni, persona molto conosciuta in tutta la zona sia per la sua professione di medico, sia per i molti anni di impegno nelle amministrazioni di Crodo e di Domodossola.

LEGGI ANCHE: Trovato cadavere di una donna nel canale Quintino Sella

Si è abbassato il livello del Toce

Come accennato, a lanciare l’allarme sono stati i parenti che non lo hanno più trovato nella casa dove viveva, a Crodo. Sono entrati in azione vigili del fuoco, soccorso alpino, guardia di finanza e carabinieri. La zona vicino alla sua abitazione è stata sorvolata per ore dell’elicottero dei vigili del fuoco.

Sono poi entrati in azione anche droni e unità cinofile. Si è deciso poi di scandagliare con la massima attenzione il fiume Toce, e per questo è stato chiesto aiuto all’Enel, che utilizzando i propri impianti idroelettrici ha fatto sì che il livello dell’acqua (impetuoso per le piogge) scendesse un po’ per consentire ricerche più accurate.

Alla fine il dottore Savio è stato trovato ormai senza vita nel greto del fiume.

L’impegno politico

Gualtiero Savio aveva esercitato la professione a Domodossola, dove era anche stato consigliere comunale. Stesso ruolo lo aveva esercitato anche nel suo paese, Crodo.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook