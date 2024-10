Una famiglia si perde durante l’escursione in montagna. Ore di apprensione per padre, madre e due bambini: poi il rientro a valle.

Una famiglia si perde durante l’escursione in montagna

Momenti di apprensione nella giornata di ieri, giovedì 3 settembre, per una famiglia di turisti che era scomparsa durante un’escursione. E’ accaduto nel parco della Valgrande, nel territorio del Vco. Il gruppetto (padre, madre e due bambini di nazionalità tedesca) si era messo in cammino per raggiungere la zona dell’Alpino sopra la località Cicogna, dove c’era un amico ad attenderli.

L’uomo però non li ha visti arrivare all’ora concordata. Ha atteso un po’, ha provato a mettersi in contatto, ma senza successo. A questo punto, preoccupato che fosse accaduto qualcosa, ha dato l’allarme segnalando la famiglia scomparsa.

Alla fine ritrovano la strada

Sono quindi partite le operazioni di ricerca, che hanno coinvolto il Soccorso alpino civile, il Soccorso alpino della Guardia di finanza, i vigili del fuoco e i carabinieri forestali. Si voleva mettere in azione anche l’elicottero, ma il maltempo ha impedito il volo.

Alla fine però la situazione si è risolta da sola: la famiglia tedesca ha finalmente raggiunto il luoto concordato con l’amico, dopo aver vagato per sentieri da loro non conosciuti. E gli operatori del soccorso hanno potuto ritornare alla base.

Foto d’archivio

