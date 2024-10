Una targa per Stefano Sottile sulla panchina gigante di Arola. L’atleta borgosesiano disegnato anche su una maglietta che servirà a raccogliere fondi.

Una targa per Stefano Sottile sulla panchina gigante di Arola

Una giornata di sport e beneficenza ad Arola, centro sul lago d’Orta. E’ accaduto domenica 27 ottobre, e il protagonista è stato l’atleta borgosesiano Stefano Sottile. Il Circolo arolese Aps e il consigliere comunale Alessandro Marchini hanno infatti ospitato e omaggiato Sottile, campione italiano di salto in alto e quarto classificato alle ultime Olimpiadi di Parigi.

«Abbiamo dedicato una targa celebrativa posta sulla panchina gigante per la stagione sportiva straordinaria di Sottile – spiega Marchini – e si è voluto anche unire delle piccole ma significative azioni benefiche per il territorio e la nostra gente. Abbiamo infatti donato una maglietta autografata indossata da Sottile in Nazionale all’associazione Kenzio Bellotti, e si è voluto anche creare delle magliette con stilizzato Sottile che salta simbolicamente le montagne del Vco e della Valsesia, autografata dall’atleta». Il ricavato dalla vendita andrà all’associazione.

Tanti valsesiani presenti all’evento

«Erano presenti – conclude Marchini – anche tante autorità, come il presidente della Provincia del Vco Alessandro Lana, l’Unione montana Valsesia rappresentata da Alberto Daffara, il Comune di Varallo con il sindaco Pietro Bondetti, il Comune di Borgosesia con il consigliere Davide Sottile, fratello di Stefano, oltre che i consiglieri d’opposizione di Madonna del Sasso Baldini e Grosso». E c’era anche tutto il direttivo del Circolo arolese, nonché numerosi cittadini e appassionati di atletica. Il progetto è far diventare la panchina gigante una vera “panchina dei campioni”, con altre targhe che verranno posate prossimamente nel corso di cerimonie analoghe.

