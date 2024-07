Uomo di 56 anni trovato senza vita nella propria abitazione. Il funerale di Andrea Casula sarà celebrato nella mattinata di lunedì.

Sarà celebrato nella mattinata di lunedì a Biella il funerale di Andrea Casula, morto ad appena 56 anni. L’uomo è stat trovato ormai senza vita nella propria abitazione. Lascia la sorella Agnese, gli zii, i cugini, altri parenti e tutti gli amici che gli volevano bene.

Come accennato, il funerale verrà celebrato nella mattinata di unedì 22 luglio a partire dalle 10.30 nella cattedrale di Biella. Per chi volesse stringersi intorno ai familiari, sempre nella cattedrale domani pomeriggio alle 17.15 sarà recitato il rosario.

Il feretro sarà accompagnato nella tomba di famiglia

Andrea Casula riposerà accanto ai suoi cari nella tomba di famiglia del cimitero di Sandigliano. In attesa del funerale, è possibile rendergli visita nelle camere mortuarie dell’ospedale di Ponderano.

