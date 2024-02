Va in fiamme un macchinario ad olio in un’azienda. Intervento dei vigli del fuoco, nessun ferito.

Va in fiamme un macchinario ad olio in un’azienda

L’altra mattina all’alba una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià venivano inviate a Santhià in via Guido Rossa. Era scoppiato un incendio in un’azienda che lavora il poliuretano e polipropilene per il settore trasporti. In particolare, era in fiamme un macchinario ad olio.

Nessun ferito

All’arrivo delle squadre l’incendio veniva controllato all’interno dell’azienda. L’intervento è valso al completamento delle opere di spegnimento, raffreddamento e messa in sicurezza della zona interessata. Per fortuna non ci sono stati né feriti, né ustionati.