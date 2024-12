Vasta operazione antidroga in provincia: sei persone arrestate. Sono anche stati recuperati un chilo di hashish e mezzo chilo di cocaina.

Vasta operazione antidroga in provincia: sei persone arrestate

Sei persone in carcere o ai domiciliari, altre sei con restrizioni e un sequestro di sostanze stupefacenti. E’ il bilancio di una complessa operazione antidroga portata a termine dai carabinieri della compagnia di Vercelli. I militari, nel dettaglio, hanno eseguito quattro custodie cautelari in carcere, due sottoposizioni agli arresti domiciliari, tre sottoposizioni all’obbligo di dimora, due sottoposizioni all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e una sottoposizione al divieto di dimora.

Il reato ipotizzato per tutti è quello di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, attività svolta all’interno di aree boschive del territorio.

Indagine iniziata ad aprile

L’indagine ha avuto inizio nell’aprile del corrente anno quando, anche grazie alle segnalazioni pervenute dai cittadini, che avevano percepito insoliti movimenti in aree rurali prossime ai comuni di Villarboit e Prarolo, i militari della sezione operativa del Norm di Vercelli hanno avviato i primi accertamenti finalizzati alla ricerca di riscontri attraverso l’identificazione di potenziali acquirenti e segnalazioni dei medesimi quali assuntori di sostanze stupefacenti in via amministrativa.

E in piena notte nella caserma “Gunu Gadu” si sono progressivamente concentrate unità delle articolazioni territoriali locali e speciali provenienti da Torino.

Scatta l’operazione

Alle 5.30 tutti i militari, ricevute precise indicazioni operative e di sicurezza, hanno raggiunto i siti di destinazione e dato esecuzione all’ordinanza cautelare sopra menzionata, procedendo anche ad un arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente fuori territorio durante una delle dieci perquisizioni delegate svolte in vari siti, tra cui Milano, Vigevano e Reggio Emilia, eseguite col supporto dei carabinieri territorialmente competenti.

Tutta l’attività si è svolta sotto il controllo della sezione operativa della compagnia di Vercelli, in costante contatto con la locale procura della Repubblica, che ha la titolarità e la direzione dell’indagine.

La droga sequestrata

L’intera indagine ha consentito anche di sequestrare 562 grammi di cocaina, 60,54 di eroina e più di un chilo hashish. Oltre a 57.800 euro in contanti quale presunto provento delle attività illecite, e numerosi bilancini di precisione e materiali per il confezionamento.

