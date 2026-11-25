Ha bevuto troppo al termine di una battuta di caccia, fino a sentirsi male, ma aveva ancora con sé il fucile. È accaduto nei giorni scorsi a Verbania, dove un cacciatore di circa quarant’anni ha richiesto l’aiuto della compagna, facendo scattare l’intervento dei soccorritori. La presenza dell’arma mentre l’uomo era in stato di ebbrezza ha reso necessario anche l’arrivo della polizia.

La vicenda si è conclusa con provvedimenti importanti nei confronti del quarantenne. Gli agenti hanno infatti disposto il sequestro cautelare di cinque fucili e circa settanta cartucce, oltre al ritiro del porto d’armi. Le armi erano regolarmente denunciate, ma le condizioni in cui si trovava il proprietario hanno spinto le forze dell’ordine ad adottare misure precauzionali.

Si sente male dopo aver bevuto, la compagna chiama il 118

Tutto è cominciato al termine di una battuta di caccia, quando l’uomo ha consumato una quantità eccessiva di alcol, accusando successivamente un malessere. È stato lui stesso a chiedere aiuto alla compagna, che ha immediatamente allertato il 118. All’arrivo dei sanitari il quarantenne appariva in evidente stato di ebbrezza, pur mantenendo un atteggiamento collaborativo nei confronti del personale intervenuto.

Nonostante il malessere, l’uomo ha rifiutato di essere accompagnato in ospedale per ulteriori controlli. A preoccupare i soccorritori, però, non erano soltanto le sue condizioni fisiche. Il cacciatore aveva infatti ancora il fucile con sé, una circostanza che ha richiesto particolare cautela e indotto il personale sanitario a chiedere l’intervento delle volanti della polizia.

La polizia interviene e mette in sicurezza l’arma

Gli agenti arrivati sul posto hanno provveduto innanzitutto a gestire la situazione legata al fucile che il quarantenne aveva al seguito. Successivamente sono stati effettuati ulteriori accertamenti, estesi anche all’abitazione dell’uomo. Il controllo ha riguardato le altre armi regolarmente detenute, con l’obiettivo di prevenire possibili situazioni di pericolo.

Al termine delle verifiche, la polizia ha proceduto al sequestro cautelare di cinque fucili e di una settantina di munizioni. Il provvedimento ha riguardato armi regolarmente denunciate, ma la cui disponibilità è stata temporaneamente sottratta al proprietario. Una misura preventiva adottata dopo l’episodio di ebbrezza, nel quale la presenza del fucile aveva destato la preoccupazione dei soccorritori.

Porto d’armi ritirato, ora decide la prefettura

Per il quarantenne è scattato anche il ritiro del porto d’armi. Si tratta di un provvedimento che rimarrà in vigore in attesa delle valutazioni da parte della prefettura, chiamata a esaminare la situazione e ad assumere le eventuali decisioni di competenza. La possibilità di continuare a detenere e utilizzare armi sarà quindi sottoposta a verifica, alla luce di quanto accaduto.

L’episodio si è concluso senza che venissero segnalati comportamenti aggressivi nei confronti dei soccorritori o degli agenti. L’uomo, infatti, è sempre rimasto collaborativo, pur rifiutando il trasporto in ospedale. A determinare l’intervento della polizia è stata soprattutto la presenza dell’arma in una situazione giudicata potenzialmente rischiosa, che ha portato all’adozione delle misure cautelari.

Foto d’archivio

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