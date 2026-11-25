Una virata con il parapendio, poi l’improvvisa perdita di quota e la caduta fatale sotto il Plateau Rosà. È morto così Fabrizio Giordanetto, 50 anni, originario di Savona ma residente a New York, vittima di un incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 24 novembre sopra Breuil-Cervinia, in Valle d’Aosta. La tragedia si è consumata intorno alle 15, nella zona del ghiacciaio ai piedi del Cervino.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni sciatori che si trovavano nell’area e hanno assistito alla caduta. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza. Quando i soccorritori hanno raggiunto il parapendista era ormai troppo tardi. Il cinquantenne era già deceduto e le operazioni si sono concentrate sul recupero della salma.

La caduta sotto il Plateau Rosà davanti agli sciatori

L’incidente è avvenuto in alta quota, nella zona compresa tra gli impianti di Cime Bianche e quelli che raggiungono il Plateau Rosà. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni presenti avrebbero visto il parapendista effettuare una virata e successivamente precipitare. La dinamica esatta della caduta resta ancora da chiarire e gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito alla tragedia.

Un elemento emerso dagli accertamenti riguarda le condizioni meteorologiche. Secondo quanto riferito da RaiNews, al momento dell’incidente il tempo era sereno, non c’era vento e non risultavano particolari criticità. Tra le ipotesi c’è un possibile decollo dal Piccolo Cervino, anche perché sulla vittima è stato trovato un biglietto degli impianti di risalita da Zermatt. Una circostanza che dovrà essere verificata.

LEGGI ANCHE: Tragedia sul Cervino: alpinista muore dopo una caduta di pietre a 3.500 metri

Chi era Fabrizio Giordanetto, ricercatore di fama internazionale

La vittima era nata a Savona, ma da tempo aveva costruito la propria vita professionale negli Stati Uniti, a New York. Fabrizio Giordanetto era un ricercatore nel campo della chimica farmaceutica, con una lunga esperienza internazionale. Si era laureato all’Università di Genova e aveva conseguito un dottorato a Londra, iniziando un percorso professionale che lo aveva portato a lavorare in diversi Paesi.

Nel corso della carriera aveva collaborato con Pharmacia-Pfizer e ricoperto incarichi di ricerca e responsabilità presso AstraZeneca in Svezia, Taros Chemicals in Germania e D. E. Shaw Research a New York. Era autore di oltre 90 pubblicazioni scientifiche e titolare di diversi brevetti internazionali. Un profilo professionale di rilievo nel settore della ricerca e dello sviluppo di nuovi farmaci.

Le indagini affidate al soccorso alpino della guardia di finanza

Le operazioni di recupero sono state condotte dal Soccorso alpino valdostano e dal soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale sanitario, ma per il cinquantenne non c’era più nulla da fare. Il corpo è stato recuperato nella zona del ghiacciaio, dove si sono concentrate le attività dei soccorritori e i primi accertamenti.

Ai militari del soccorso alpino della guardia di finanza è stata affidata la ricostruzione dell’accaduto. Particolare attenzione viene riservata alle testimonianze degli sciatori e degli altri turisti presenti nella zona. Resta da stabilire che cosa abbia provocato la perdita di quota e se vi siano stati problemi durante la manovra. Al momento non sono state comunicate conclusioni sulle cause dell’incidente. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati