Il momento più delicato di un prestito non è la firma, ma tutto ciò che viene prima. Una richiesta preparata in fretta può tradursi in una rata troppo pesante, in un rifiuto inatteso o in costi che emergono solo a contratto concluso. Pianificare con metodo, invece, permette di arrivare alla decisione con le idee chiare. È un esercizio che riguarda molte famiglie: secondo CRIF, a metà 2026 la rata media di un prestito personale in Italia era di 259 euro al mese, con un debito residuo di circa 16.400 euro.

Partire dal bilancio familiare

Il primo passo è una fotografia onesta delle proprie finanze: entrate nette mensili, spese fisse come affitto, utenze e assicurazioni, eventuali rate già in corso. Solo da qui si può stabilire quale rata sia davvero sostenibile. Tra gli operatori è diffusa una regola prudenziale: l’insieme delle rate non dovrebbe superare indicativamente un terzo del reddito netto. È un riferimento, non una norma, e va adattato alla propria situazione, lasciando sempre un margine per gli imprevisti, dalla caldaia da sostituire a una spesa medica.

Anche il contesto conta. Dopo due rialzi nel corso del 2026, la BCE ha lasciato il tasso sui depositi al 2,50% nella riunione di fine ottobre, ma con le tensioni sui prezzi dell’energia l’attenzione dei mercati è già rivolta alla riunione del 17 dicembre. Per chi pianifica un finanziamento, un tasso fisso offre la certezza che la rata resterà la stessa fino alla fine.

Scegliere la durata giusta

Durata e rata sono due facce della stessa medaglia. Un piano più lungo alleggerisce l’impegno mensile ma fa crescere gli interessi complessivi; uno più breve costa meno in totale ma pesa di più sul bilancio di ogni mese. Prima di decidere conviene usare i simulatori online e mettere a confronto due o tre combinazioni, guardando non solo la rata ma anche il totale dovuto. Quello di Findomestic, per esempio, consente di provare importi e durate diverse e, se si decide di procedere, di firmare digitalmente e seguire lo stato della richiesta via web o da app. Se si prevede di ricevere somme nei prossimi anni, come un premio di produzione o un rimborso fiscale, è utile verificare le condizioni per il rimborso anticipato.

Controllare la propria reputazione creditizia

Prima di concedere un prestito, il finanziatore consulta le banche dati che raccolgono la storia creditizia di ciascuno, come la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e i sistemi di informazioni creditizie privati. Chiunque può richiedere gratuitamente i propri dati per verificare che siano corretti: un ritardo dimenticato o un’informazione errata possono pesare sull’esito della domanda, ed è meglio scoprirlo prima. Conviene anche preparare in anticipo la documentazione: documento d’identità, codice fiscale, ultime buste paga o dichiarazione dei redditi, IBAN del conto su cui ricevere la somma.

Leggere le carte prima di firmare

Ogni offerta deve essere accompagnata dalle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, il modulo che riporta TAN, TAEG, numero e importo delle rate, totale dovuto e costi in caso di ritardo. Un’attenzione particolare meritano le polizze: se un’assicurazione è facoltativa deve essere indicata chiaramente come tale, e si può scegliere di non sottoscriverla. Dopo la firma, inoltre, il consumatore ha 14 giorni di tempo per recedere dal contratto senza dover fornire motivazioni.

Le tutele si rafforzano ulteriormente dal 20 novembre 2026, termine entro cui banche e finanziarie devono adeguarsi alla riforma del credito ai consumatori introdotta dal decreto legislativo 212/2025. La valutazione del merito creditizio dovrà essere approfondita e svolta anche nell’interesse del cliente, e chi riceve una decisione basata su processi automatizzati potrà chiedere l’intervento di una persona, ottenere spiegazioni e domandare un riesame.

Il momento giusto per presentare la domanda

Anche il calendario ha il suo peso. Presentare la richiesta quando la situazione lavorativa è stabile, per esempio dopo il periodo di prova di un nuovo impiego, aumenta le probabilità di una risposta positiva. Meglio evitare di inviare molte domande nello stesso periodo a operatori diversi: le richieste di finanziamento restano visibili per alcuni mesi nei sistemi di informazioni creditizie e, se numerose, possono essere lette come un segnale di difficoltà. Infine, conviene chiedere la somma che serve davvero e non il massimo ottenibile, perché ogni euro in più è un euro su cui si pagano interessi. Se il reddito da solo non basta, un coobbligato può rafforzare la richiesta, a patto che entrambi siano consapevoli dell’impegno.

Il partner giusto

L’ultimo tassello è la scelta dell’interlocutore. Il mercato offre banche tradizionali, operatori digitali e società specializzate nel credito al consumo: per orientarsi conviene verificare l’iscrizione agli albi della Banca d’Italia, la chiarezza delle informazioni fornite e la possibilità di seguire la pratica a distanza. Conta anche la disponibilità di un’assistenza raggiungibile dopo la firma, perché un prestito dura anni e le esigenze possono cambiare. Con una pianificazione accurata, il finanziamento torna a essere ciò che dovrebbe: uno strumento al servizio dei propri progetti.

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