Volontario della Croce rossa muore in vacanza a 32 anni. Un malore non gli ha lasciato scampo: lascia la moglie e il figlioletto.

Lutto nel mondo della Croce rossa: un volontario di Mappano, centro del Torinese, è improvvisamente morto a soli 32 anni mentre era in vacanza. Si chiamava Andrea Scida: ora il paese si stringe attorno alla moglie Simona e al figlio Tommaso di appena 3 anni.

Come riportano i colleghi di Prima il Canavese, nei giorni scorsi l’uomo si trovava da solo nell’appartamento preso in affitto con i familiari a Bordighera, in Liguria, quando ha avuto un malore. Nonostante i tempestivi soccorsi, non c’è stato nulla da fare e la salma è stata portata all’ospedale di Sanremo per le verifiche del caso.

Andrea, da pioniere a dipendente Croce rossa

Una vita per la Croce rossa, dove Andrea si era impegnato fin dall’età di 14 anni. Così lo ricorda Riccardo Giuliano, presidente del comitato della Croce Rossa di Mappano.

«Andrea e la moglie Simona, anche lei nostra attivista, hanno presenziato alla cerimonia per i 160 anni di fondazione della Croce Rossa. Una settimana dopo abbiamo ricevuto la terribile notizia: Andrea non è più tra noi».

Andrea era entrato a far parte dei “pionieri” del comitato di Mappano appena quattordicenne. Per quattro anni, dal 2017 al 2021, ne diventa dipendente, pienamente operativo durante la prima e la seconda ondata dell’emergenza sanitaria.

Cambia lavoro e torna volontario

Quindi, a giugno 2021, decide di cambiare vita. Attualmente gestiva la stazione di rifornimento di carburanti “Esso” in via Santa Cristina, a Borgaro. Nonostante non lavorasse più per la Cri, continuava la sua attività di volontariato, insieme alla moglie Simona, con cui era convolato a nozze nel 2022, qualche mese dopo la nascita del loro primo figlio, Tommaso.

