Alpini di Gattinara in lutto per Marco Barattino

Le penne nere di Gattinara hanno dovuto dire addio all’alpino Marco Barattino. L’uomo è “andato avanti” a 77 anni dopo aver combattuto contro una serie di problematiche di salute che lo hanno debilitato progressivamente. Nel sodalizio guidato da Dino Marcolongo, Barattino era un punto di riferimento importante.

«Insieme al nostro indimenticato capogruppo Romeo Forti e altri tre alpini contribuì alla fondazione della sede che abbiamo in centro a Gattinara – ricorda Marcolongo -. Era una persona sempre disponibile, cordiale, che si faceva in quattro per tutte le attività».

Assiduo alle attività delle penne nere

Sino a quando le condizioni di salute glielo hanno consentito, Barattino non si è perso neppure un incontro promosso dalle penne nere. «Era sempre in prima fila. E anche per le adunate, finché la salute glielo consentì, vi partecipò. Da qualche tempo però non poteva più esser presente insieme a noi. Ci seguiva a distanza, ci tenevamo in contatto telefonicamente. Apprendere questa triste notizia lascia un profondo vuoto in tutti noi».

Prima di andare in pensione, Barattino lavorò in ambito edile all’estero. Terminata la carriera professionale Barattino si concentrò sulla famiglia e sul mondo del volontariato. L’uomo ha lasciato la moglie Paola, le figlie Sara con Giorgio e Filippo, Lisa con Giuseppe e Gaetano, la suocera Rosina, le sorelle Rosanna e suor Imelda.

