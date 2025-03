Gattinara ricorda Giovanni Zanetta: aveva gestito il ristorante “Impero”. L’ex imprenditore si è spento a 86 anni. Per lungo tempo aveva lavorato nel locale situato lungo corso Garibaldi.

Gattinara ricorda Giovanni Zanetta: aveva gestito il ristorante “Impero”

La città di Gattinara ricorda Giovanni Zanetta, scomparso l’altra settimana. Conosciuto da tutti come “Gianni”, si è spento a 86 anni, e in città Zanetta era un volto noto. Parecchi anni fa infatti era stato titolare del ristorante “Impero” (che non ha nulla a che fare con “Nuovo Imper”o aperto in un secondo momento).

Non pochi sono stati coloro che lo ricordano indaffarato nel suo locale, attento ad ogni singolo particolare. Il lavoro per lui è sempre stata una priorità e una passione che amava coltivare con entusiasmo. Da qualche tempo l’esercizio aveva abbassato le serrande ma sono stati davvero parecchi i gattinaresi che nel corso del tempo si ritrovarono nei locali in corso Garibaldi, apprezzandone l’ospitalità, le prelibatezze e l’ambiente ricettivo.

Ricordato con affetto

In città peraltro Giovanni era noto anche per un altro motivo. La figlia Enrica Zanetta insegna alla scuola primaria ed è una docente particolarmente apprezzata. Quando si è sparsa la voce della scomparsa dell’ex ristoratore un grande dolore è calato in tutti coloro che lo hanno conosciuto.

«E’ rimasto impresso nei ricordi di tanti il ristorante del signor Gianni – mette in luce il parroco, monsignor Franco Givone -. Siamo tutti vicini alla famiglia per la dolorosa perdita subita». L’uomo da qualche tempo stava affrontando alcune criticità di salute. Si è spento infine all’ospedale di Gattinara lasciando la moglie Gianna, la figlia Enrica con Ciro, il nipote Tommaso con Matilde, la sorella, i cognati Carla con Vittorio, Vittorio ed Enrico, i nipoti Stefano con Sara, Angelica ed Emma, Luca.

La famiglia ha rivolto un sentito ringraziamento all’amico Giuseppe, ad Halyna, alla dottoressa Stefania Carnieletto e a tutto il personale dell’Hospice di Gattinara per la vicinanza, il supporto e le cure prestate.

