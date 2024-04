Auto distrutta dalle fiamme lungo la provinciale a Roasio. LE FOTO

Auto distrutta dalle fiamme lungo la provinciale a Roasio. Per fortuna il conducente è riuscito ad accostare e allontanarsi prima di essere raggiuinto dal fuoco.

Auto distrutta dalle fiamme lungo la provinciale a Roasio

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, sabato 6 aprile, lungo la strada provinciale 142, nel territorio di Roasio. Giunta all’altezza di frazione Curavecchia, una vettura ha avuto problemi al motore, e si è incendiata.

Per fortuna il conducente ha fatto in tempo, appena ha visto il fumo uscire dal vano motore, di accostare e di allontanarsi dalla sua Peugeot. Probabilmente le fiamme sono state innescate da un guasto all’impianto elettrico.

L’intervento dei vigili del fuoco

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Romagnano e di Varallo. Con loro, pattuglie di carabinieri delle stazioni di Gattinara e di Masserano.

I vigili hanno spento il fuoco, ma dell’auto era rimasto poco, salvo la carrozzeria. Poi gli operatori hanno provveduto a bonificare e rimettere la zona in sicurezza, mentre i carabinieri raccoglievano i dati per il verbale. Il recupero e lo sgomberio della vettura è stato eseguoto a cira dell’officina Ferraris di Romagnano. Non ci sono stati problemi per il traffico: la strada è sempre rimasta aperta.

