Esce di strada e finisce nella scarpata a Roasio: codice rosso

Un uomo stato ricoverato al pronto soccorso con codice rosso dopo un incidente autonomo avvenuto nelle prime martedì 28 gennaio sulla strada provinciale che collega Sostegno a Roasio. Un’auto condotta da un uomo è uscita di strada, capottandosi.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito, sul posto si sono mobilitati i carabinieri di Coggiola e poi di Gattinara, questi ultimi competenti per territorio in quanto l’incidente è avvenuto nel territorio comunale di Roasio.

L’intervento dei soccorritori

Presenti anche i vigili del fuoco di Ponzone che hanno collaborato con il 118 per recuperare l’automobilista rimasto incastrato nel mezzo. Il conducente è stato poi potato in ospedale in gravi condizioni.

Si tratta di un sinistro autonomo: la vettura è finita fuori strada probabilmente a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia.

