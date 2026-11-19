Un uomo di 62 anni si è ferito gravemente a una gamba mentre utilizzava una motosega per tagliare alcuni alberi nella sua proprietà ad Anzola, nella Bassa Ossola. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 19 novembre. Le lesioni riportate sono apparse subito molto serie, tanto da rendere necessario un intervento di soccorso urgente.

Secondo le prime informazioni, il sessantaduenne era impegnato nei lavori di taglio quando la motosega lo ha ferito a un arto inferiore. Resta da chiarire la dinamica precisa dell’infortunio, mentre la gravità delle conseguenze ha fatto scattare l’allarme. L’episodio si è verificato all’interno della proprietà dell’uomo, durante un’attività di manutenzione delle piante.

Soccorso con l’elicottero, trasferito al Cto

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, chiamati ad assistere il ferito e a organizzare il trasferimento in ospedale. La situazione ha richiesto l’impiego dell’eliambulanza: per il sessantaduenne è stato disposto il codice rosso, riservato alle emergenze più gravi. L’uomo è stato quindi trasportato in elicottero fino a Torino per ricevere le cure necessarie.

La destinazione scelta per il trasferimento è stata il Cto di Torino, centro specializzato nella cura dei traumi. Le condizioni dell’uomo hanno richiesto un intervento tempestivo, alla luce della natura delle lesioni riportate alla gamba. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle procedure sanitarie avviate dopo il suo arrivo in ospedale, né sull’evoluzione del quadro clinico.

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Il timore è che possa perdere la gamba

A preoccupare maggiormente è il possibile esito delle ferite. Stando alle informazioni finora diffuse, l’uomo rischierebbe l’amputazione dell’arto inferiore. Si tratta di un’eventualità, non di un intervento già confermato: saranno gli accertamenti e le valutazioni dei medici a chiarire le conseguenze dell’incidente e le possibilità di trattamento.

Quella avvenuta ad Anzola è dunque una vicenda dalle conseguenze potenzialmente gravissime, nata durante lavori di taglio degli alberi in una proprietà privata. L’attenzione resta concentrata sulle condizioni del sessantaduenne, ricoverato al Cto dopo il trasporto d’urgenza. Non sono stati comunicati, per ora, ulteriori aggiornamenti sulla prognosi.

Foto d’archivio

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