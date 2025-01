Gattinara ha detto addio a Gianni “Bruce” Magon. Celebrato il funerale del 61enne morto in un incidente mentre era alla guida del suo camion.

Gattinara ha detto addio a Gianni “Bruce” Magon

Tanta gente, tanti amici hanno voluto stringersi intorno ai familiari in occasione del funerale di Gianni Magon, l’autotrasportatore di Gattinara tragicamente morto a soli 61 anni mentre stava facendo consegna con il suo camion. Le esequie sono state celebrate martedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di San Pietro. Il feretro è stato poi accompagnato al cimitero cittadino. Gianni Magon ha lasciato i figli Mattia con Daniela e Fabrizio, la nipote Denise, il fratello Mauro e la sorella Patrizia con Tiziano, i nipoti Massimiliano ed Elena, oltre ad altri parenti.

Una persona conosciuta e stimata in città

Ma ha lasciato anche tanti amici e conoscenti tra i quali era stimato e benvoluto nella vita sociale della città. Per gli amici era “Bruce”: una persona che nel tempo libero si dedicava al volontariato, spesso era presente ai banchetti dell’Airc per raccogliere fondi con la vendita di fiori o arance. I motori e i camion non erano solo un lavoro, ma anche una vera passione. Nella sua pagina Facebook tante immagini che lo ritraggono su moto da corso o auto fiammanti.

Come è noto, l’incidente nel quale ha perso la vita è accaduto lo scorso lunedì. L’uomo era alla guida del suo camion e stava percorrendo la Statale 36 nel territorio di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, lungo il lago. All’improvviso, forse a seguito di un malore, il camion condotto da Magon ha sbandato senza alcun cenno di frenata, ha sfondato il guard rail e ha terminato la corsa nel bosco accanto al quel tratto di superstrada. Nulla da fare per l’uomo: i sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook