Gattinara, il mondo della musica in lutto per il maestro Fabrizio Platini

Fu un musicista che insegnò a intere generazioni di studenti nelle scuole di Gattinara e di Arborio, e in entrambe per un periodo fu anche vice preside. Ora il mondo della musica piange per la scomparsa del maestro Fabrizio Platini, deceduto a 86 anni. Il funerale è stato celebrato mercoledì mattina nella chiesa di San Pietro a Gattinara.

Platini era un gattinarese doc. Oltre ad essere originario della realtà valsesiana, era stato per moltissimi anni docente alle scuole medie, insegnando musica. «Mio papà aveva iniziato ad avvicinarsi alla tromba, in un secondo momento approdò al pianoforte. Cominciò da autodidatta e poi studiò al conservatorio – racconta la figlia Giovanna -. Era una persona che aveva fatto della musica la sua vita. Riuscì a trasmettere la sua passione a generazioni di studenti: fu infatti insegnante a Gattinara e addirittura vice preside sia a Gattinara che ad Arborio».

Il laboratorio di orchestra

Fu tra i primi peraltro a promuovere il laboratorio di orchestra. «Credeva che la musica fosse in grado di unire anime diverse e per questo fu tra i promotori del progetto tra i giovani». Il legame con il mondo della scuola fu uno dei fili conduttori della vita del gattinarese. «Sono tanti i ragazzi cresciuti con mio padre come insegnante – prosegue la figlia -. Quando si è diffusa la notizia della sua scomparsa, siamo stati raggiunti da tantissime testimonianze di affetto proprio provenienti da ex allievi a cui siamo stati davvero molto grati».

Direttore della banda

Platini era conosciutissimo anche a Grignasco dove per una quarantina d’anni fu direttore della banda Musica Società Operaia. «Fabrizio rimane per tutti noi un grande maestro oltre che un amico – fanno sapere i musici della formazione -. Seppe sempre trasmettere la voglia di suonare insieme e di portare avanti la nostra formazione con gioia e serenità. La notizia della sua dipartita lascia un grande vuoto». Platini era un ottimo musicista. «Per lui suonare era qualcosa di straordinario – evidenzia la figlia -. Aveva cominciato da giovanissimo con un complesso e poi via via approfondì gli studi».

Ha lasciato la moglie Concetta, i figli Giovanna (che è stata anche assessore in Comune a Gattinara) e Giacomo con Elena, il nipote Leonardo, la sorella Flavia con Roberto e la cognata Elena. «Oltre alle note musicali a cui era legatissimo, mio papà amava tanto leggere. Non aveva un genere preferito, leggeva un po’ di tutto e ogni volta che poteva – conclude Giovanna -. Era infine un grande appassionato di gatti».

