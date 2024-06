Gattinara inaugura la nuova area per i camper: opportunità per il turismo. Si entra con una tessera e si può restare per un massimo di 48 ore.

La città di Gattinara dà una mano ai viaggiatori-turisti allestendo un’area di sosta per i camperisti. L’area attrezzata è stata inaugurata nei giorni scorsi in via Fornace, in regione San Bernardo. La cerimonia del taglio del nastro si è svolta in presenza di una rappresentanza di Alica Service, che si occupa della gestione dell’area camper, dell’amministrazione comunale e delle autorità provinciali, con la benedizione di don Renzo Del Corno.

Non è un parcheggio

«Non è un parcheggio in cui restare in maniera permanente, ma solo per 48 ore – sottolinea il vice sindaco Daniele Baglione -. Si entra con una tessera e si ha la possibilità di sostare, caricare e scaricare l’acqua. E’ un’ottima opportunità, non solo per coloro che vengono nella nostra città, ma anche per chi desidera visitare zone limitrofe. L’idea è di offrire un servizio in più sul territorio, in un’ottica nuova di turismo».

Per una sosta di 12 ore si pagano 6 euro, per 24 invece sono 12 euro. La card che consente lo scarico e il ricarico dell’acqua è di 5 euro all’ora; la tessera per l’erogazione dell’energia elettrica dalle apposite colonnine è di 5 euro per 24 ore. La cauzione della card è di 5 euro.

Un’area videosorvegliata

La zona è anche videosorvegliata. «A tutela dello spazio da poco rinnovato ma anche di coloro che si fermeranno nell’area, sono state disposte delle telecamere di sorveglianza – mette in luce Baglione -. E’ un posto sicuro ma è anche una zona vicina ad altri servizi tra cui alimentari, edicola, bar e pizzeria. Quindi il turista può non solo trovare uno spazio attrezzato dove fermarsi ma anche dei punti di appoggio importanti».

L’area è stata anche inserita in un circuito. «Aspettavamo da tempo di inaugurare la struttura e finalmente ci siamo riusciti – conclude il vice sindaco -. Alica Service ha completato i contatori della corrente e l’accesso. Inoltre l’area gattinarese rientra in un circuito di spazi analoghi gestito dalla stessa Alica Service, cosa che consente ai turisti che frequentano lo stesso sistema di passare a trovarci».

