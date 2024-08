Gattinara ottiene 1,3 milioni per valorizzare il lungofiume. Interventi in tre luoghi molto cari ai cittadini, con la creazione di un impianto fotovoltaico al Mallone.

Gattinara ottiene 1,3 milioni per valorizzare il lungofiume

A Gattinara arrivano 1,3 milioni a fondo perduto per rendere più bella la zona collegata da una pista ciclabile che va dall’ex Colonia fino al lago Mallone, passando dalla lanca di Ca’ d’assi.

Il progetto “Sua – Strategie urbane d’area”, è stato elaborato nell’ambito di un’unione di Comuni, di cui fanno parte anche Grignasco e Prato Sesia, per portare sul territorio della Bassa Valsesia e delle Colline Novaresi un importante finanziamento del Pnrr gestito dalla Regione.

Il bando punta allo sviluppo territoriale attraverso interventi coordinati, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico, ambientale, culturale e sociale di alcune aree di pregio.

Luoghi particolarmente cari

Quelli identificati dal Comune di Gattinara sono tre luoghi particolarmente cari ai gattinaresi, che l’amministrazione del sindaco Maria Vittoria Casazza vuole rendere, con tutta l’area verde fluviale, punti di forza del turismo cittadino.

E così Gattinara, oltre alle colline coltivate a vigneti, paradiso degli amanti degli sport all’aria aperta e degli appassionati dell’enogastronomia, potrà offrire le peculiarità di una zona fluviale, immersa nel verde dell’acqua e del bosco.

Gli interventi nei tre punti

«In ognuno dei tre punti – spiega il vicesindaco Daniele Baglione – interverremo per rendere i luoghi ancor più fruibili. L’ex colonia elioterapica offre una struttura in muratura e spazi ampi, adatti anche nella bella stagione perché alberati».

«Sarà totalmente riqualificata, creando un’area dedicata alle famiglie e alla ricettività, attraente per gli appassionati della bicicletta ma non soltanto, perché i percorsi lungo il fiume sono apprezzabili anche dagli appassionati delle camminate e dei pic nic all’aria aperta».

Anche la zona della Ca’ d’assi sarà ristrutturata: la tipicità dell’edificio che contiene le strutture che fungono da canalizzazione delle acque, l’area verde circostante facilmente raggiungibile anche dalla città, la rendono un punto particolarmente ricercato per il tempo libero e in particolare per fuggire dalla calura estiva. Questo luogo sarà rivisto, in modo da renderlo più facilmente fruibile.

Fotovoltaico al Mallone

«Infine, lungo il percorso fluviale arriveremo fino al lago Mallone, paradiso dei pescatori sportivi, dove intendiamo installare una struttura adatta ad accogliere pannelli fotovoltaici, per portare la corrente elettrica in una zona dove attualmente è mancante. Questo progetto ci porterà ad avere un’area adatta a una vasta gamma di turisti».

A fronte dell’importante contributo pubblico, il Comune dovrà cofinanziare in parte il progetto, per una percentuale compresa tra il 10% e il 20%, per il quale sarà utilizzata parte dell’avanzo di amministrazione.

