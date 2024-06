Gattinara ricorda Giambattista Erbetta, ex comandante della polizia municipale. Aveva solo 66 anni, di cui 33 trascorsi in servizio in città.

Cordoglio a Gattinara per la scomparsa di Giambattista Erbetta, ex comandante dei vigili urbani della città. “Gianni” per gli amici, l’uomo, ha prestato servizio per ben 33 anni anni nel corpo di polizia municipale locale.

Da qualche tempo stava combattendo contro una malattia che non gli ha lasciato scampo, e pochi giorni fa purtroppo si è spento a 66 anni lasciando un grande vuoto tra tutti coloro che lo conoscevano.

Tanti ricordi tra i conoscenti

Nella città del vino sono parecchie le persone che lo ricordano. «Gianni era un punto di riferimento non solo per la polizia municipale ma in generale in città – ricorda con commozione il vice sindaco Daniele Baglione -. Le cose che più mi sono rimaste impresse di lui sono il sorriso e la pacatezza. Gianni infatti non si arrabbiava mai, trovava sempre il modo e la soluzione per affrontare le situazioni più difficili».

Erbetta era molto legato al suo lavoro e quando nel 2022 andò in pensione fu per lui un triste addio. «Fino a che le sue condizioni di salute lo hanno consentito, cercava di dare anima e corpo per il suo ruolo prosegue Baglione -. Spesso, dopo la pensione, passava a trovarci, perché era profondamente legato al Comune, ai colleghi e al territorio. Per tutti questi motivi ci mancherà profondamente».

Trentatrè anni in città

Erbetta fu in servizio a Gattinara per ben 33 anni, tra le molte esperienze affrontate ci fu anche quella in Comunità collinare, tra il 2002 e il 2014. Da aprile del 2022 cessò il servizio in Comune a malincuore.

Dopo Erbetta, arrivò Pier Zanatto che fu poi sostituito da Stefano Sarcià. «Ho conosciuto il collega Erbetta e fin da subito mi ha colpito il suo attaccamento al corpo di polizia – racconta Sarcià -. Era una persona molto competente nel suo mestiere e sempre pronta a dare una buona parola a tutti».

E il comandante aggiunge ancora: «Non ebbi modo di condividere molte esperienze professionali con lui in quanto purtroppo da quando andò in pensione le sue condizioni di salute non erano delle migliori. Da quanto però mi è stato riferito era una persona d’oro. E sicuramente per la comunità di Gattinara tutta è un duro colpo apprendere della sua scomparsa. Tutti noi ci uniamo al dolore della famiglia per la perdita subita».

Il funerale a Borgomanero

Il funerale si è svolto venerdì a Borgomanero, località da cui Erbetta era originario e in cui risiedeva. Alle esequie erano presenti anche i colleghi di Gattinara che in divisa hanno voluto dare l’ultimo saluto a Gianni. L’uomo ha lasciato la moglie Bianca Rosa, la figlia Alessandra, il cognato Luigi con Maria Teresa, i nipoti Emanuele e Massimiliano con Camilla, i pronipoti Tommaso e Filippo.

