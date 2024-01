Gattinara ricorda Maria “Giovanna” Tamiello: morta pochi giorni dopo la figlia. La famiglia è molto nota per l’attività di commercio in ortofrutta. La donna aveva 84 anni.

Ha cessato di vivere pochi giorni dopo la figlia. Nei giorni scorsi la comunità di Gattinara era in lutto per la scomparsa di Maria Tamiello. La donna, che moltissimi chiamavano Giovanna, si è spenta a 84 anni. Era moglie di Pietro Antonio Imazio, noto commerciante di prodotti ortofrutticoli.

La notizia, che già di per sè rattrista tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere Tamiello, è appunto ancora più dolorosa per il fatto che la donna era la mamma di Marusca Imazio, la barista di 58 anni residente a Borgosesia, deceduta l’altra settimana.

Marusca se n’era andata dopo aver combattuto contro una brutta malattia, lasciando un grande vuoto in tutti coloro che la conoscevano. Tante le testimonianze di affetto pervenute alla famiglia, perché in effetti sono stati parecchi i valsesiani che hanno avuto modo di avere a che fare con la barista.

Una famiglia conosciuta e stimata

Come accennato, in bassa Valsesia la famiglia Imazio è molto conosciuta per l’attività specializzata nella vendita e nella distribuzione di frutta e verdura. Una azienda solida e storica che offre prodotti di qualità sotto la supervisione di personale attento coordinato dal titolare Pietro Antonio.

Oltre al marito Pietro Antonio, Maria Tamiello ha lasciato i figli Mauro con Simonetta, e Manuela con Maurizio. Con loro, anche i nipoti a cui era molto legata: Brian, Leonardo, Alessia e Andrea. Il funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gattinara. Ora Maria riposa nel cimitero di Romagnano.