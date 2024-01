Gattinara senz’acqua per un guasto a un potabilizzatore. Ieri giornata di disagi in molte aree della città: i serbatoi si erano svuotati.

Un giornata da dimenticare per tantissime famiglie di Gattinara. Ieri, lunedì 29 gennaio, i rubinetti sono rimasti a secco per parecchie ore in svariate zone della città. C’è chi ancora in serata segnalava di non avere ancora l’acqua potabile in casa.

Il problema, come poi ha spiegato il vice sindaco Daniele Baglione sui social, è stato un guasto a uno dei due potabilizzatori. «Questa notte – scriveva ieri pomeriggio Baglione – è andato in blocco uno dei due potabilizzatori che riforniscono l’acquedotto. La Sii, la società che gestisce il servizio, è intervenuta nell’immediato per farlo ripartire. Da metà mattinata le vasche hanno ricominciato ad essere riempite e a poter erogare acqua. Il problema, laddove c’è ancora una carenza di pressione adeguata, è che non avendo ancora raggiunto una capienza adeguata nelle vasche, la pressione erogata è inferiore a quella media. Questo determina ancora poca pressione in alcune zone della città. Man mano che si raggiunge il riempimento delle vasche il problema cessa».

Decine di lamentele e segnalazioni

In effetti il problema si è poi risolto nella maggior parte dei casi tra il pomeriggio e la serata, a seconda di dove sono collocate le abitazioni rispetto alla rete idrica. Ma la sopresa di svegliarsi e trovarsi con i rrubinetti a secco ha ovviamente innescato una lunga serie di segnalazioni e proteste. Che si sono sfogate anche sui social.

«È arrivata la bolletta dell’acqua propio oggi che non c’è…» notava una utente di Facebook. «In un caso come questo ci vorrebbe il buon senso di chiamare la Protezione civile che ci fornisca perlomeno l’acqua (non dico potabile) almeno per sciacquare e scaricare i water» aggiunge un’altra.

«Ma è impossibile quest’acqu,a da stamattina senza e ancora niente, con quello che pago ci lasciano senza, capisco del guasto ma non tutto il giorno…» è l’ennesimo sfogo in serata.

“Un guasto che non si poteva prevedere”