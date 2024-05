Gattinara si prepara per dire addio a Remo: mercoledì il funerale. Il ricordo dell’amico barista che gli ha scattato l’ultima foto pochi minuti prima della tragedia.

Gattinara si prepara per dire addio a Remo: mercoledì il funerale

Si celebra nel pomeriggio di domani, mercoledì 22 maggio, il funerale di Remo Filippone, il 70enne di Gattinara rimasto vittima di un tragico incidente avvenuto l’altra domenica. La cerimonia sarà celebrata alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Pietro, e sarà preceduta dalla recita del rosario.

Remo Filippone lascia la sorella Giuliano con Alberto, Matteo e Beatrice, alcune zie, altri parenti e tanti amici.

L’ultima foto dell’amico barista

Nel tardo pomeriggio di domenica pomeriggio Remo era passato come sempre dalla birreria Jimmi di Arona a trovare l’amico Danilo Gilardi, originario della Valsesia ma ormai aronese d’adozione.

«Come sempre è passato con la sua moto – racconta l’amico -. Si è fermato, abbiamo parlato di tutto, come al solito. Poi è risalito sulla sua moto, l’ho salutato e avevo in mano il cellulare. Gli ho scattato una foto, casualmente. Non mi era mai capitato. Lui, vedendomi, ha alzato la mano per salutare ed è partito. Pochi minuti dopo perdeva la vita in quell’incidente…»

E’ l’ultima immagine di Remo dove traspare tutta la sua personalità: l’amore per la libertà, per le moto e il suo cuore grande di persona sempre pronta a confrontarsi. Lascia un grande vuoto negli amici che l’hanno conosciuto. Tanti i ricordi e i messaggi di cordoglio in questi giorni di lutto.

«E’ una grande perdita, mi mancheranno le sue visite, i suoi messaggi e le sue improvvisate», racconta.

L’incidente alla rotonda

Rientrando a casa all’altezza della rotonda di Santa Cristina a Borgomanero, la moto di Remo Filippone è andata a scontrarsi con un’auto. Il 70enne è caduto e non ha più ripreso conoscenza. Sul posto è intervenuta l’ambulanza medicalizzata del 118 di Borgomanero ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

I sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. La strada è rimasta chiusa per permettere ai soccorsi di intervenire e alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi del caso. Le indagini sono seguite dalla polizia stradale che ha svolto tutti gli accertamenti.

“Era preoccupato per il traffico”

Domenica era stata una giornata di primavera come le altre ad Arona. Tanta gente in giro, molti i clienti nel locale. Ma nel pomeriggio ecco arrivare Remo sempre con la sua moto. «Abbiamo scambiato due parole come al solito, si è seduto ha preso la sua consumazione – riprende Gilardi -. Era una persona piacevole. Un gigante buono».

Ma c’era un argomento che sembrava preoccupare Remo: «Ricordo che era arrabbiato nel vedere così tanto traffico. Mi spiegava che muoversi la domenica con le tante auto in giro diventava pericoloso per un motociclista. E’ una frase a cui sul momento non ho dato peso, poi dopo aver saputo la notizia dell’incidente, non ho potuto non ripensare a quella frase… Mi mancherà, come a tantissimi altri».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook