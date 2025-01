Gattinara, un gruppo italo-canadese interessato alla Sanac. Dopo due manifestazioni di interesse arrivate col sesto bando, la Grossi Group ha avanzato una proposta concreta.

Sanac Gattinara potrebbe parlare canadese. C’è finalmente un’offerta concreta per l’acquisizione dell’azienda che produce refrattari per la siderurgia, e che attualmente dà lavoro a una novantina di persone della zona. In autunno era stato pubblicato il sesto bando per la vendita del gruppo e aveva avuto riscontro. A rispondere alla manifestazione di interesse per l’acquisizione sono state le ditte Ettore 1910 Srl e Grossi Group. Da ricordare che Sanac ha quattro stabilimenti: a Gattinara, Massa, Vado Ligure e Grogastu.

La manifestazione di interesse è stata formulata dall’italo-canadese Grossi Group, confermando le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi. I commissari sono ora al lavoro per verificare la bontà dell’offerta. Si è defilata invece l’altra offerta. E l’iter burocratico è già stato avviato. La valutazione della Grossi Group sarà presentata al Ministero delle imprese e del Made in Italy per decidere se si potrà avviare la trattativa per arrivare alla cessione.

Un gruppo a servizio delle industrie

Grossi Group è una società privata canadese che possiede e gestisce diversi fornitori leader di prodotti e servizi industriali. Gli emissari canadesi nei mesi scorsi hanno più volte visitato gli stabilimenti e richiesto numerosa documentazione ai commissari al fine di avanzare un reale piano industriale sugli stabilimenti Sanac.

La situazione di Sanac

Storicamente legata alla complessa e problematica vicenda Ilva, Sanac è da una dozzina d’anni in amministrazione straordinaria. Dopo diverse acquisizioni mancate da parte di Arcelor Mittal, il gruppo – che ha stabilimenti anche in Piemonte, Toscana e Sardegna – attende quindi da molto tempo di conoscere il suo futuro.

Nell’ultimo periodo la ripartenza degli ordini ha posto le basi per il rilancio produttivo dell’azienda: la cassa integrazione è passata dal 40 per cento del 2023 al 10 per cento di maggio 2024, mentre il fatturato previsto per il 2024 sarà di circa 50 milioni di euro contro i 37 milioni del 2023. Anche i rapporti con l’ex Ilva sono decisamente migliorati per quanto riguarda gli ordini. Sanac è una società leader nel settore dell’estrazione, produzione e commercializzazione di materiali refrattari, attualmente con una occupazione di oltre 260 addetti complessivi.

