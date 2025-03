Gym&Cheer ricorda il giovane coach morto a soli 31 anni. Un anno fa a Gattinara l’addio a Ruben Squicciarini: «Hai volato insieme a noi».

Gym&Cheer ricorda il giovane coach morto a soli 31 anni

«A un anno dalla sua scomparsa vogliamo ricordare il nostro coach Ruben». Un breve post sulla loro pagina social e una bella foto che risale al campionato 2023: così l’associazione Gym&Cheer Wildcats ha voluto rendere omaggio a Ruben Squicciarini. Un allenatore della squadra Wildcats, stimato e benvoluto sia per il suo apporto tecnico, sia per le sue doti umane.

Ruben era morto a soli 31 anni, a seguito di una malattia. Un tragico evento che ha toccato nel profondo tutta l’associazione con sede a Prato Sesia e le famiglie delle ragazze che partecipano alle attività. Il funerale del giovane era stato celebrato a Gattinara il 2 marzo 2024.

L’affettuosa dedica

«Ci hai insegnato che l’uomo può volare – avevano scritto all’epoca i responsabili dell’associazione -. Hai volato insieme a noi. Noi siamo volati con te sui campi di gara di tutto il mondo. Verso mete incredibili, traguardi che parevano irraggiungibili, sogni che sembrava non potessero realizzarsi. Abbiamo vinto tutto con te, ma ora abbiamo perso proprio te. Insegna agli Angeli a volare come hai fatto con noi, e noi continueremo a sognare come tu ci hai insegnato. Ciao Ruben. Ci mancherai».

