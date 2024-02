Il colosso dell’acciaio conferma: «Interessati alla Sanac». I 74 dipendenti della fabbrica di Gattinara sperano nella “Afv Beltrame Group”.

Il colosso dell’acciaio conferma: «Interessati alla Sanac»

Le “Acciaierie Ferriere Vicentine Beltrame” ufficializzano «di aver partecipato alla manifestazione d’interesse per acquisire il dossier informativo relativo ai complessi aziendali di Sanac Spa, società leader in Italia nel settore della estrazione, produzione e commercializzazione di materie prime e materiali refrattari».

Con una nota il primario gruppo siderurgico europeo con headquarter a Vicenza conferma di essere pronto a rilevare gli impianti Sanac.

E poi aggiunge: L’azienda attende ora l’assenso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a seguito del quale si può proseguire l’iter con l’apertura formale della due diligence, per valutare nel dettaglio il progetto».

Un colosso nel suo settore

Stiamo parlando di un vero e proprio colosso, uno dei maggiori produttori di laminati mercantili e acciai speciali in Europa. Conta quattro acciaierie a forno elettrico e dodici laminatoi, localizzati sette stabilimenti in Italia, Francia, Svizzera e Romania, con un totale di quasi 3mila dipendenti, oltre 2 milioni di tonnellate di acciaio vendute ogni anno e attività commerciali in oltre 40 Paesi.

Il nome delle acciaierie Beltrame circolava già da alcuni giorni, è divenuto ufficiale quando nell’ufficio del notaio Mario De Angelis di Roma è stata aperta la busta contenente la manifestazione di interesse per Sanac. Una busta “corposa“ che ha mantenuto promesse e speranze per la quinta asta di vendita del gruppo.

Nella manifestazione di interesse infatti si davano garanzie sia sotto il profilo del piano industriale sia sotto quello del battente occupazionale.

Una ventata di ottimismo

Ora i commissari invieranno tutta la pratica al Ministero del Made in Italy per ottenere il via libera all’accesso al data room, aprire la “due diligence” e arrivare alla vera proposta d’acquisto. A differenza di quanto accaduto in passato l’offerta d’acquisto, non vincolante, ha le carte in regola per procedere e compiere gli ulteriori passaggi previsti dalla procedura fino a trasformarsi in un’offerta vincolante d’acquisto. Nello stabilimento di Gattinara, che adesso conta 74 dipendenti, si respira un po’ più di ottimismo.

Ovviamente l’offerta presentata riguarda tutti gli stabilimenti Sanac, vale a dire quelli di Vado Ligure, Massa, Gattinara e Grogastu. Grazie alla pressione dei sindacati infatti si è evitato lo spacchettamento che avrebbe messo a rischio i siti industriali. Nello stabilimento di Gattinara (che produce laterizi) si fa cassa integrazione continua, ma non è mai stata a zero ore.