Il giorno del dolore: addio a Gianni “Bruce” Magon

E’ il giorno del dolore a Gattinara. Nel pomeriggio di oggi, martedì 21 gennaio, si celebra alle 15 il funerale di Gianni Magon, 61 anni, conosciuto dagli amici come “Bruce”. L’uomo è stato vittima di un incidente stradale nella zona di Lecco, nei pressi del lago, mentre stava percorrendo con il suo camion la strada che porta verso Milano.

A causa probabilmente di un malore ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada abbattendo le barriere stradali e rovesciandosi su un lato. Soltanto la vegetazione ha evitato che precipitasse. Ma quando i soccorritori sono giunti sul posto e hanno raggiunto la cabina, per Gianni Magon non c’era più nulla da fare.

Il ricordo del figlio Mattia

Tanti i messaggi di cordoglio in questi giorni di dolore arrivati alla famiglia. Gianni Magon ha lasciato i figli Mattia con Daniela e Fabrizio. Lo piangono anche la nipote Denise, il fratello Mauro, la sorella Patrizia con Tiziano e i nipoti Massimiliano ed Elena. Ieri pomeriggio tanta gente ha avuto modo di stringersi intorno ai familiari in occasione della recita del rosario.

Struggente il ricordo del figlio Mattia sui social: «Te ne sei andato così nel modo che anche tu non avresti mai pensato. Questa volta per qualche scherzo del destino l’hai pagata con la vita in modo prematuro e inaspettato Avevi tanti amici e colleghi e si è visto dalle migliaia di condoglianze ricevute da tutta Italia. Ti vogliamo ricordare così anche con i commenti di chi non ti conosce ma che hanno capito che in fondo eri un brav’uomo nei tuoi difetti. Donatore di sangue senza sosta. Tu che ti vantavi di avere una nipotina come mia figlia che anche lei non vedeva l’ora di vederti.. Ti vogliamo tutti bene e Denise ti fa “Bu”… Fai buon viaggio».

Il cordoglio degli amici

Scrive un’amica: «Ciao Gianni un gran colpo al cuore la tua dipartita. Eri un bravo uomo oltre ad essere stato un grande papà e nonno. Ti ricorderò sempre per essere stato al fianco di Rita fino all’ultimo. Ora fai buon viaggio. Lei ti sta aspettando per l’eternità». E ancora sui social c’è chi lo ricorda: «Ha lasciato un vuoto in tutti noi. Gli si voleva tanto bene, non importava da quanto tempo lo conoscevi, ti entrava nel cuore con il suo spirito di allegria. Sono felice di averlo conosciuto, incontrato e passato dei momenti con lui tra cene e uscite… Bruce resterà nel cuore di ognuno di noi».

