Terribile schianto col camion, Gattinara piange Giovanni Magon. LE FOTO

Terribile schianto col camion, Gattinara piange Giovanni Magon. L’incidente è accaduto nella zona del lago vicino a Lecco: forse un malore all’origine della tragedia.

Il suo camion ha sfondato le barriere finendo fuori strada. E’ morto così a soli 61 anni Giovanni Magon di Gattinara, Gianni per i tantissimi amici che aveva in zona. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di martedì 14 gennaio. La notizia ha lasciato senza parole la città: in tanti lo conoscevano per la sua passione per i motori e per la sua simpatia e disponibilità.

Martedì l’uomo era alla guida del suo camion e stava percorrendo la Statale 36 nel territorio di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, lungo il lago. Era impegnato in una delle tante consegne. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 sulla direttrice Lecco verso Milano. Probabilmente stava rientrando verso casa. E per lui non c’è stato nulla da fare.

Forse un malore o un colpo di sonno

Stando a quanto ricostruito finora dalle forze dell’ordine, il camion condotto da Magon ha sbandato senza alcun cenno di frenata: ha sfondato il guard-rail e ha terminato la corsa nella vegetazione, ribaltandosi su un fianco accanto al quel tratto di superstrada. Gli alberi hanno impedito che il mezzo pesante precipitasse lungo il versante.

In base a questa ricostruzione, siipotizza che l’uomo abbia avuto un mancamento o un malore mentre guidava. Possibile anche un colpo di sonno, forse meno probabile visto che si trattava di un orario pomeridiano. In ogni caso, le forze dell’ordine stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per capire le dinamica di quanto successo. I primi a giungere sul posto sono stati gli operatori del Soccorso bellanese che hanno trovato una scena davvero drammatica. La cabina della motrice del camion su cui si trovava non esisteva più, completamente distrutta in seguito al cappottamento.

E quando i sanitari hanno raggiunto nella cabina di guida Magon per lui non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. Soltanto in tarda notte di martedì i vigili del fuoco del comando di Lecco intervenuti sul posto sono riusciti a recuperare il camion finito fuori strada.

Una persona conosciuta e benvoluta

Magon era una persona conosciuta a Gattinara. Si dedicava al volontariato, spesso era presente ai banchetti dell’Airc per raccogliere fondi con la vendita di fiori o arance. Abitava a Gattinara e aveva tre figlie, era anche nonno di alcuni nipoti.

Tra un mese, il 15 febbraio, avrebbe compiuto 62 anni. Oltre alla famiglia lascia tanti amici che gli volevano bene e lo stimavano. Sulla sua pagina Facebook tante persone hanno iniziato a ricordarlo, anche molti colleghi. Magon lavorava come autotrasportatore da anni, aveva girato un po’ tutta Italia, ma il suo lavoro l’aveva portato anche in giro per l’Europa.

I motori e i camion non erano solo un lavoro, ma anche una vera passione. Nella sua pagina Facebook tante immagini che lo ritraggono su moto da corso o auto fiammanti. Ancora da fissare la data del funerale. Si attende il via libera da parte della procura.

