Il Giro delle tabine apre il carnevale di Gattinara

Parte nella mattinata di domani, domenica 9 febbraio, con il Giro delle tabine il carnevale di Gattinara. Alle 11 il via ufficiale della manifestazione sarà sancito dalla consegna delle chiavi da parte del sindaco Maria Vittoria Casazza al Babaciu e alla Plandrascia, al secolo Luca Scribante e Sara Roncarolo, che anche quest’anno hanno deciso di rappresentare le maschere della città.

Come da tradizione in quell’occasione è previsto uno scambio di battute e frasi ironiche tra re e regina della festa e il primo cittadino. Dopo aver “assicurato” Gattinara al carnevale, intorno alle 12 partirà il giro delle tabine. «Quest’anno avremo otto tappe con la possibilità di degustare una serie di prelibatezze. Dalla polenta concia, alla panissa, agli gnocchi, fino alla busecca, risotto e molto altro: insomma, ci sarà l’imbarazzo della scelta – sottolinea il presidente del Comitato, Simone Abondio -. Ringraziamo come sempre le tabine che aderiscono in maniera entusiasta a questa bella manifestazione».

Una festa di tutta la cttà

Sono attese tante persone per questo evento. «Lo scorso anno erano arrivate in città 800 persone per il Giro. Noi invitiamo tutti a partecipare, il divertimento non mancherà». Gli organizzatori ricordano che non è necessario prenotare per prendere parte alla manifestazione, basta presentarsi il giorno stesso e recarsi al carretto che apre il corteo per munirsi del porta bicchiere ad hoc. Il giro sarà allietato dalla musica e la simpatia dei Lucky Peppers.

C’è attesa per i carri

Nel frattempo c’è fermento in città per la attesa sfilata dei carri. Dopo sette anni di stop, il 2025 ha portato al ritorno del corteo delle opere artigianali realizzate dalle compagnie locali. «Sono già andato a vedere le creazioni e ho appreso le tematiche che saranno affrontate ma ovviamente non posso rivelare nulla – conclude Abondio -. Ogni gruppo si è dato un gran da fare per riuscire a completare ed entusiasmare il pubblico. Chi è curioso di scoprire le particolarità non dovrà far altro che venire a vedere le sfilate».

Dopo l’apertura dei festeggiamenti di domenica, si proseguirà domenica 16 con la fagiolata, il 21 ci saranno le cavalcate e la veglia danzante. Domenica 23 febbraio alle 14.30 la prima sfilata.

